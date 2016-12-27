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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити»

    Вынесенная на понедельник встреча 18 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Сток Сити» началась не совсем так, как ожидалось: Джонатан Уолтерс головой замкнул навес с фланга и открыл счет. До перерыва хозяевам удалось не только отыграться усилиями Адама Лалланы, но и выйти вперед благодаря Роберто Фирмино. Во втором тайме не повезло полузащитнику гостей Жанелли Имбула, забившему гол в собственные в ворота. Ближе к концовке «Энфилд» порадовал вышедший на замену Даниэль Старридж.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Ливерпуль – Сток Сити – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Уолтерс, 12; 1:1 – Лаллана, 34; 2:1 – Фирмино, 44; 3:1 – Имбула (в свои ворота), 59; 4:1 — Старридж, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 22:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +390

      fantom23 28 декабря 2016, 08:29

      ТБ влетело!

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 28 декабря 2016, 00:56

      без вариантов

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 28 декабря 2016, 00:13

      Клоп-ползёт,Данила-молодца!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 28 декабря 2016, 00:00

      Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +18

      Malbora 27 декабря 2016, 23:03

      Фишка Клоппа)

      0
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