Бонуччи из-за болезни сына задумывался о завершении карьеры

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что задумывался о завершении футбольной карьеры из-за болезни сына. Напомним, недавно 29-летний итальянец продлил контракт с туринским клубом до лета 2021 года.

«Этот кошмар длился с конца июня и остался позади только недавно. Мы с женой повторяем Маттео, что он победитель и выиграл самый важный бой. Он снова играет с братом и скоро вообще начнет с ним драться.

Перед операцией Маттео начал рычать, будто лев. Тем самым он придавал сил даже не себе, а нам. Я же сидел в углу и разговаривал с богом: «На все твоя воля, но помни, что он всего лишь ребенок», – сказал Бонуччи.