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    Джикия назвал Кутепова лучшим российским защитником в РФПЛ

    Новичок «Спартака» Георгий Джикия назвал защитника красно-белых Илью Кутепова лучшим российским футболистом в данном амплуа. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за московский клуб в РФПЛ 17 матчей, в которых заработал три желтые карточки.

    – Рассчитываете закрепиться в основном составе?

    – Конечно, рассчитываю. Я хочу играть и готов конкурировать.

    – Таски, возможно, покинет «Спартак», но есть Кутепов – молодой россиянин на этой позиции редкое явление для топ-клубов.

    – Редкое, но меткое. Познакомился с ним в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В «Спартаке» просто так не играют, он доказал свое право на это. На мой взгляд, Кутепов – это лучший российский защитник в лиге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.12.2016 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 декабря 2016, 20:13

      Хорошо сказал-чувствуется задатки мужика.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 декабря 2016, 18:11

      Главное чтобы звезду не поймал, как те же братья деревяхи и продолжал развиваться... Расти есть куда, нужно конечно мышечную массу поднабрать чутка и скорость заметно улучшить, но если будет голова на плечах а не в облаках, думаю с этим он также успешно справится...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ivanthebest 27 декабря 2016, 18:12

      К сожалению скорость особо не увеличишь....здесь больше природные данные роль играют...

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Тraumtanzеr 27 декабря 2016, 20:09

      Я бы не сказал... Сейчас технологии очень развиты круто, особенно в спорте... Есть различного рода программы, тренажёры, которые позволяют улучшить технику передвижения и бега, что напрямую повлияет на скоростные показатели... Главное чтобы было желание)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 декабря 2016, 17:59

      По сути так и есть. + молод еще, а прогресс очевиден.Глупо спорить с этим.

      5
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