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    Гинер: «ЦСКА поможет Еременко выкарабкаться»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что московский клуб не бросит полузащитника Романа Еременко в трудной ситуации. Напомним, финский хавбек был дисквалифицирован ФИФА на два года из-за употребления кокаина.

    «Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус.

    Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — сказал Гинер.

    Источник: Бобсоккер

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    27.12.2016 11:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +588

      Sergil 27 декабря 2016, 20:08

      Пришлют еще партию кокаина? =)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 27 декабря 2016, 19:52

      Ни куя себе КАЗУС)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 декабря 2016, 16:39

      Интересно что бы он сказал, и как бы поступили с Еременко будь финансовая ситуация у Гинера в порядке

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 27 декабря 2016, 15:14

      Ну Гинер и хват предоставить адвокатов клуба а потом лет на дцать Еременко за 50 000 деревянных в год будет пахать на него с сыном и радоваться бесплатной дозе раз в неделю.

      -1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 декабря 2016, 15:09

      Если действительно поможет,цены нет такому руководителю... Роман и вправду очень хороший футболист,уважаемый...

      2
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      Рейтинг: +387

      petlyra 27 декабря 2016, 14:52

      Молодец президент!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 27 декабря 2016, 14:43

      Неожиданно,но если без подводных камней то респект тебе еврей!недумал что напишу такое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 13:32

      В элитный наркодиспансер определят что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 декабря 2016, 13:20

      Звучит достойно, но скорее всего Гинер выгоду ищет… Роман после дисквы до пенсии пылить за коней бесплатно будет

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 декабря 2016, 13:07

      Мудко пардоньти

      -2
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