Тукманов: «За трансфер Новосельцева «Торпедо» получило компенсацию в 98 тысяч рублей»

То есть на деньги за победу над "Баварией" (стандартные 1,5 млн. евро) "Ростов" может купить 12 Новосельцевых.
Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал трансфер бывшего игрока московского клуба Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит». По словам функционера, черно-белые получили компенсацию за переход футболиста в размере 98 тысяч рублей.
– Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.
– От какой суммы она исчислялась?
– От 8 миллионов.
– Откуда узнали стоимость перехода?
– Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.
– А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?
– Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной.