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    Тукманов: «За трансфер Новосельцева «Торпедо» получило компенсацию в 98 тысяч рублей»

    Президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал трансфер бывшего игрока московского клуба Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит». По словам функционера, черно-белые получили компенсацию за переход футболиста в размере 98 тысяч рублей.

    – Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.

    – От какой суммы она исчислялась?

    – От 8 миллионов.

    – Откуда узнали стоимость перехода?

    – Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.

    – А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?

    – Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.12.2016 01:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 28 декабря 2016, 10:35

      То есть на деньги за победу над "Баварией" (стандартные 1,5 млн. евро) "Ростов" может купить 12 Новосельцевых.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 декабря 2016, 16:24

      Да вообще странный трансфер.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 декабря 2016, 12:05

      90% компаний в стране, работают по схеме: минимальный белый оклад, который облагается налогами и отчислениями, остальная, основная часть это черные проценты, надбавки, премии и т.д. Об этом всем прекрасно известно, так что чему удивляться, лишь единичный случай из миллардов каждодневных мохинаций. А болтовня в комментах смешна, почти все точно так же з.п. получают, нагревая государство, беззаветными патриотами которого и борцами за нравственност и справедливость они якобы являются.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Nevsky_RU 27 декабря 2016, 22:25


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      Рейтинг: +56

      B-E-S 27 декабря 2016, 08:50

      Они имели ввиду 8 млн евро )))

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 27 декабря 2016, 08:11

      все на доверии

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      Рейтинг: +767

      товрос 27 декабря 2016, 07:14

      полировщил лавки ЗЕНПТА,скоро и в сборной полировать лавку будет

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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 27 декабря 2016, 12:12

      ну все таки играл в сборной

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      Рейтинг: +206

      aMur 27 декабря 2016, 07:00

      Это пока он Ростове был, он был игроком сборной, а в болоте, он олировальщиком устроился.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 декабря 2016, 06:23

      Откат получили за Новосельцева)))

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      Рейтинг: +929

      ДСА 27 декабря 2016, 04:55

      В прокуратуру обращаться надо, а не к корреспондентам.

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      Рейтинг: +18

      Русик292 27 декабря 2016, 04:30

      Нормально так то

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