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    Боков: «Цаллагов смог бы сыграть на позиции Витселя»

    Бывший футболист «Зенита» Максим Боков прокомментировал возможный переход в стан питерского клуба игрока «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова. По мнению Бокова, защитнику предстоит заслужить место в стартовом составе сине-бело-голубых.

    «Цаллагов выделялся на фоне других игроков, выступая за «Крылья Советов». Но будет ли он так же выделяться в «Зените»… Все-таки клубы различаются по классу. «Зенит» – топовый, а «Крылья» – нет. Однако руководство сине-бело-голубых в нем что-то рассмотрело. Наверное, на данном этапе Ибрагим является футболистом среднего уровня.

    Придя в «Зенит», он окажется среди мастеров, и, возможно, у него произойдет толчок. Но есть и обратная сторона медали – конкуренция. Выдержит ли он ее – не знаю. Цаллагову нужно заслужить место в основном составе. Но на позиции Витселя сыграть мог бы. Хотя объем работы, который проделал Аксель, дорогого стоит», – заявил Боков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 22:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      тоширо 27 декабря 2016, 09:08

      Ибрагиму надо в КС оставаться, там он один из лучших. А в зените будет лавочником(((

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 23:34

      То бразильцев скупают, теперь из низовых команд игроков стали брать. Цаллагов то может и сыграет на позиции Витселя, но другой вопрос как он сыграет. Пока видеться его место в Зените-2. На позии Витселя так-то может сыграть и Витёк из пензенского Самостроя.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 декабря 2016, 23:29

      Недавно так с Ткачуком пролетели. За Зенит-2 он просто божил, а в основе шансов почти не дали себя проявить. Странный трансфер с последующей продажей в Рубин.

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      Рейтинг: +371

      multi1984 26 декабря 2016, 22:57

      Не многовато ли игроков,учитывая что Луческу вообще с ротацией не ладит.

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