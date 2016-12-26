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    «Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Крыльев Советов» Молло

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Однако председатель совета директоров волжан Дмитрий Шляхтин не подтвердил эту информацию.

    – Верна ли информация о том, что «Зенит» заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер?

    – Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

    – Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

    – Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило.

    – По Цаллагову такая конкретика уже есть – клубы уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и «Зенитом» личного контракта.

    – Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею ввиду детали личного контракта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 21:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 декабря 2016, 11:13

      Зенит покупает дорогих футболистов - пипл: вопит блааа!!!! бабло, ска, наше родненькое!! Зенит интересуется недорогими футболистами - пипл: фууу!!! нищеброды!!
      И пишут это одни и те же люди. Со стороны смотрится весьма забавно))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 27 декабря 2016, 00:36

      Снег и мусор на ВСЕХ стадионах суперклуба надо убирать кому-то...

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 декабря 2016, 00:03

      да видать Зенит совсем обнищал или точно готовится к ФНЛ, а на новом стадионе будет играть Тосно

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 23:29

      Зенит обомжатил значит. Цаллагову уже 27 и он точно не уровень претендента на чемпионство, да и Молло таким уж выдающися не смотриться даже в Крыльях. Зачем покупать игроков из команд которые борются за выживание, да ещё и не шибко блещут. Это не чемпионский подход

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim > Фан666 27 декабря 2016, 00:26

      Молло в матчах против лидеров играет классно, накручивает как детей порой, а если он еще и в окружении таких же не плохих игроков будет, то может еще лучше заиграет

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > lra 27 декабря 2016, 09:03

      Амкар стабильно в середине таблицы и Джикия показывает хорошую игру да и молодой он, а Цаллагов всю сознательную жизнь в Крыльях за пятое место с конца борется и никто его что-то до этого никуда не приглашал.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 декабря 2016, 23:26

      В КС играет отменно. Так что такой вариант выглядит интересным. Правда не для КС((

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 декабря 2016, 23:10

      Достроили стадион и теперь экономят на трансферах, поэтому решили скупить крылышки.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > marslond 27 декабря 2016, 00:38

      Недостроили.... Аврал будет в марте. Это просто позор какой-то...

      1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 26 декабря 2016, 22:46

      Давно бы надо. Могут уже опоздать, госкорпорация хуева.

      0
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 26 декабря 2016, 22:35

      Радует что РФПЛ начинает расти!

      1
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 26 декабря 2016, 22:13

      отличный игрок,для зенита это усиление

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 26 декабря 2016, 21:50

      Не забирайте у нас Молло... Кто играть то будет?

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > MonTee 26 декабря 2016, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем крысам в первом дивизионе хороший игрок?

      -7
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      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > Тraumtanzеr 26 декабря 2016, 22:06

      не вылетим

      4
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