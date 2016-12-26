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    Самба: «В России трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят»

    Защитник «Панатинаикоса» Кристофер Самба, который в России поиграл за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», признался, чего ему не хватает из русской кухни.

    «Еда в России – просто супер, улет! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Ее, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…

    Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят», – сказал Самба.

    Напомним, что в Грецию футболист перебрался в начале сентября. В составе «Динамо» Самба провел 51 матч, забив восемь мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.12.2016 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 28 декабря 2016, 12:11

      Жрать все подряд не надо - вот и будет идеальный вес.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 декабря 2016, 14:30

      От греческого салата килограмм на 20 пронесешь!)

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 26 декабря 2016, 13:10

      Борщ - это европейская кухня?? Ха-ха)) И из-за борща толстеют?)) Да че ты гонишь, шутник))

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Nesterenko 26 декабря 2016, 13:14

      он и не сказал что борщ европейская кухня

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Тraumtanzеr 26 декабря 2016, 13:18

      «Еда в России – просто супер, улет! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Ее, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят», – сказал Самба.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Nesterenko 26 декабря 2016, 14:33

      А что, Украина, Польша, Молдавия, Румыния, Литва - не Европа?

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > kotmyshka 26 декабря 2016, 14:56

      Географически Европа, но Самба акцентирует внимание на европейскую кухню и русскую.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Nesterenko 26 декабря 2016, 15:18

      С тобой согласен, с Самбой - не совсем.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > kotmyshka 26 декабря 2016, 23:39

      Да и не толстеют от борща)

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      Рейтинг: +496

      firs04 26 декабря 2016, 09:59

      Борщ, пельмешки всем нравятся

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 26 декабря 2016, 08:38

      На Таити не поедет.

      2
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