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    Колосков: «Самое хорошее в 2016 году – переизбрание Мутко президентом РФС»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переизбрание Виталия Мутко на должность президента РФС – самое счастливое событие 2016 года.

    – Что было самым хорошим в уходящем году?

    – Дай бог памяти. Прожили год, и вспомнить нечего. Может быть, переизбрание Мутко на должность президента РФС? Да, пожалуй. Такой вот положительный факт.

    Висел большой долг, была неразбериха и напряженность между клубами и РФС, лигами и РФС. Это беспокоило.

    С приходом Виталия Леонтьевича ситуация нормализовалась: стали интенсивно выплачиваться долги, появились новые спонсоры, субъекты футбола наладили взаимодействие с головной организацией. Это позитив.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2016 01:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 декабря 2016, 13:08

      Какой-то юмор похоронный у Колоскова. Где оно, счастье?

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 26 декабря 2016, 11:52

      Прожил год и вспомнить нечего.Этим он всё сказал.И сам никуя не сделал для страны и скоммуниздить ничего не удалось.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 декабря 2016, 10:20

      Это самое печальное событие 2016 года, Колосков кривит душой.

      2
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 26 декабря 2016, 09:36

      Переизбрание Мудко - это "похороны" российского футбола.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 26 декабря 2016, 08:37

      Рука руку моет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      15426378s 26 декабря 2016, 08:35

      да , а еще был чемпионат Европы, что старпер, забыл. Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.

      3
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      Рейтинг: +206

      aMur 26 декабря 2016, 08:29

      Надбавка к песии тоже не лищнее.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 08:22

      Лучше бы расформировали этот РФС

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 декабря 2016, 08:20

      Самое хорошее начнётся тогда,когда вас не будет на всех этих постах........и ваше место займут молодые талантливые ребята которым футбол не безразличен.

      4
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 26 декабря 2016, 07:49

      Мудко подкидывает из кормушки РФС,нужно язычком отрабатывать!

      3
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