Джикия: «Вся информация о моем будущем будет во вторник»

Защитник «Амкара» Георгия Джикия прокомментировал слухи о своем будущем. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Спартак», «Рубин» и «Зенит».

– Слухи вас отправляют то в «Зенит», то в «Спартак», то в «Рубин». Как на самом деле?

– Никак.

– Остаетесь в Перми?

– Пока я игрок «Амкара».

– Что вам известно о предложениях?

– Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.

– Среди интересующихся нет вашего родного клуба – «Локомотива»?

– Вся информация будет во вторник.

– Чувствуете в себе силы для перехода на более высокий уровень? Есть ли мечта?

– Мечты нет – есть цель.

– Правда ли, что вы болельщик «Спартака»?

– Нет, но слежу за всеми футбольными командами.