Джикия: «Вся информация о моем будущем будет во вторник»

Защитник «Амкара» Георгия Джикия прокомментировал слухи о своем будущем. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Спартак», «Рубин» и «Зенит».
– Слухи вас отправляют то в «Зенит», то в «Спартак», то в «Рубин». Как на самом деле?
– Никак.
– Остаетесь в Перми?
– Пока я игрок «Амкара».
– Что вам известно о предложениях?
– Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.
– Среди интересующихся нет вашего родного клуба – «Локомотива»?
– Вся информация будет во вторник.
– Чувствуете в себе силы для перехода на более высокий уровень? Есть ли мечта?
– Мечты нет – есть цель.
– Правда ли, что вы болельщик «Спартака»?
– Нет, но слежу за всеми футбольными командами.
Источник: «Спорт-Экспресс»