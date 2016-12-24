Созин считает защитника «Ростова» Наваса лучшим в 2016 году

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает лучшим защитником 2016 года в РФПЛ игрока «Ростова» Сесара Наваса. По мнению Созина, испанец сделал очень много для своего клуба.

«В этом году мне понравился Сесар Навас. Испанец сделал много для «Ростова», чтобы команда заняла второе место в чемпионате. Второго назову Василия Березуцкого. Но есть один нюанс: он очень слабо сыграл с Коста-Рикой. Товарищеский матч? Для Черчесова товарищеских матчей не бывает. Поэтому Василий только второй, потому что у Наваса таких срывов нет», – сказал Созин.