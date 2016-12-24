Галлиани: «Победа в Суперкубке Италии над «Ювентусом» – самая важная для меня»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в поединке за Суперкубок Италии. Напомним, что миланский клуб оказался сильнее своего соперника в серии послематчевых пенальти.

«Я испытываю смешанные эмоции. Во мне перемешались слезы и радость. Спустя пять лет «Милан» вновь выиграл Суперкубок. Этот трофей стал для меня самым важным.

Я был очень тронут, когда Пашалич забил решающий пенальти. Рад за этого парня, так как многие не понимали его перехода в наш клуб. Он показал свое мастерство и принес «Милану» победу», – сказал Галлиани.