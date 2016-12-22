Агент: «Локомотив» проявляет интерес к Оздоеву, но конкретного предложения пока не делал»

Футбольный агент Азор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, заявил, что «Локомотив» проявляет интерес к его клиенту, однако пока не делал по игроку конкретных предложений. Напомним, хавбек уже защищал цвета железнодорожников с 2010 по 2015 год.

«Магомед сейчас в отпуске, на данный момент он игрок «Рубина» и никаких подвижек пока нет. В том смысле, что ни одного предметного предложения по игроку мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появится, и в этом случае полузащитник уже его рассмотрит.

Если говорить о «Локомотиве», то он проявляет определенный интерес. Магомед является воспитанником этой команды. К тому же, у Семина есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было», – сказал Гаргаев.