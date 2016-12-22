Сердеров отказался выступать за сборную Азербайджана

Нападающий софийской «Славии» Сердер Сердеров заявил, что имел предложение поменять российское гражданство и выступать за сборную Азербайджана, но отказался.

До и после истории с Шейдаевым и Махмудовым мне несколько раз звонили из федерации футбола Азербайджана, предлагали сделать местный паспорт и заиграть за национальную сборную. Но я вежливо отказался. Все-таки я россиянин, живу в Москве – этот вопрос принципиальный», – сказал футболист.