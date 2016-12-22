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    Сердеров отказался выступать за сборную Азербайджана

    Нападающий софийской «Славии» Сердер Сердеров заявил, что имел предложение поменять российское гражданство и выступать за сборную Азербайджана, но отказался.

    До и после истории с Шейдаевым и Махмудовым мне несколько раз звонили из федерации футбола Азербайджана, предлагали сделать местный паспорт и заиграть за национальную сборную. Но я вежливо отказался. Все-таки я россиянин, живу в Москве – этот вопрос принципиальный», – сказал футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2016 00:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 декабря 2016, 08:21

      А отчество у него видимо Сердерович, а уже по имени видно,что он парень русский.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 декабря 2016, 01:02

      патриот

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