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    Игрок дрезденского «Динамо» стал жертвой вооруженного нападения

    Футболист дрезденского «Динамо» Марк Вакс получил огнестрельное ранение в результате вооруженного нападения. Некто неизвестный открыл огонь рядом с табачным киоском, владелицей которого является тетя игрока. Женщина погибла, а ее муж и Вакс были доставлены в больницу с ранениями. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

    «Мы шокированы и расстроены. Весь персонал «Динамо» оказывает поддержку Марку и его семье. Его выздоровление сейчас самое главное. Выражаю Марку и его семье глубочайшие соболезнования», – заявил спортивный директор «Динамо» Ральф Минг.

    Источник: Bild

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    21.12.2016 23:12
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