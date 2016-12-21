Игрок дрезденского «Динамо» стал жертвой вооруженного нападения

Футболист дрезденского «Динамо» Марк Вакс получил огнестрельное ранение в результате вооруженного нападения. Некто неизвестный открыл огонь рядом с табачным киоском, владелицей которого является тетя игрока. Женщина погибла, а ее муж и Вакс были доставлены в больницу с ранениями. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

«Мы шокированы и расстроены. Весь персонал «Динамо» оказывает поддержку Марку и его семье. Его выздоровление сейчас самое главное. Выражаю Марку и его семье глубочайшие соболезнования», – заявил спортивный директор «Динамо» Ральф Минг.