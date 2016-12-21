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    «Зенит» нацелился на хавбека «Флуминенсе»

    По информации Vai e Vem do Futebol, «Зенит» может приобрести полузащитника «Флуминенсе» Густаво Скарпу. Еще одним претендентом на 22-летнего игрока является «Бенфика».

    Скарпа – воспитанник академии «Флуминенсе». Всего в составе команды из Рио-де-Жанейро он принял участие в 56-ти встречах, отметившись 10-ю голами и девятью результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 4 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 17:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 21 декабря 2016, 22:53

      С ондной стороны понятно, что Луческу один из ведущих спецов по бразильцам, раскрывает их и делает звёзд, умеет разглядеть талант там, где не видят скауты ведущих европейских клубов. Но с другой, в латинской америке сейчас нифига не бразилия тон задаёт. В Чили, Колумбии совсем никого нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 декабря 2016, 22:10

      На перспективу Луческу работает .За 4 в самый раз,потом за сорок в Китай.Спартаку наоборот нужно сейчас поэтому Адриано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 декабря 2016, 19:43

      Лямов за сто купят...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:16

      Одна Бразилия! Жаль Зенит, никакой пользы сборной от него

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 21 декабря 2016, 19:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у зинки нет и не будет не когда своих воспитанников аршавин ,как то за все существования зинки ,как то вылести сумел :))

      -6
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > polyshuk23 21 декабря 2016, 19:29

      Кержаков, и многие другие, кого ты не знаешь в силу возраста.

      5
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Зенит оле оле олa 21 декабря 2016, 22:46

      кто за такое за муж выйдет? В лучшем случае это классный руководитель.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > polyshuk23 21 декабря 2016, 22:48

      Тупая тупость. Академия Зенита подготовила не мало игроков привлекавшихся в сборную России. Сейчас в виду большой конкуренции и высоких задач, попасть в основу для молодёжи проблематично. Но есть в РФПЛ игроки выступающие за другие клубы.

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 декабря 2016, 18:34

      хрень

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 18:32

      Шо за цыган?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 декабря 2016, 18:29

      хорошо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      DS7 21 декабря 2016, 18:14

      Луческу в Зените делает то же, что и в Шахтере, скупает бразильцев. Но стоит признать - в СНГ он лучше всех работает с ними

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 21 декабря 2016, 18:13

      Кто кто

      -1
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