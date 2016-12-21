«Зенит» нацелился на хавбека «Флуминенсе»

С ондной стороны понятно, что Луческу один из ведущих спецов по бразильцам, раскрывает их и делает звёзд, умеет разглядеть талант там, где не видят скауты ведущих европейских клубов. Но с другой, в латинской америке сейчас нифига не бразилия тон задаёт. В Чили, Колумбии совсем никого нет?
По информации Vai e Vem do Futebol, «Зенит» может приобрести полузащитника «Флуминенсе» Густаво Скарпу. Еще одним претендентом на 22-летнего игрока является «Бенфика».
Скарпа – воспитанник академии «Флуминенсе». Всего в составе команды из Рио-де-Жанейро он принял участие в 56-ти встречах, отметившись 10-ю голами и девятью результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 4 миллиона евро.
[Segue] #Benfica, #Zenit e clubes da Itália estão de olho. pic.twitter.com/x9PXdIDSNR— Vai e Vem do Futebol (@vaievem_futebol) 21 декабря 2016 г.