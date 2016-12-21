Кононов и Тимощук посетили тренировку «Баварии»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов и экс-полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук, покинувший казахстанский клуб в декабре нынешнего года, побывали на клубной базе «Баварии», где поприсутствовали на одном из тренировочных занятий мюнхенцев.

Напомним, 37-летний украинец защищал цвета «Баварии» с 2009 по 2013 год. Ранее сообщалось, что он может стать одним из помощников Мирчи Луческу в «Зените». Сам Тимощук заявлял, что пока не хотел бы вешать бутсы на гвоздь, отметив при этом, что большинство поступающих ему предложений касаются именно тренерской работы.