Тухель: «Ошибки осложняют жизнь «Боруссии» весь сезон»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель посетовал на отсутствие стабильной игры своей команды после неудачного домашнего матча с «Аугсбургом».

«Мы здорово начали этот матч, но потом, не знаю почему, полностью упустили нить игры. Последовало много ошибок. Я знаю, что нас регулярно за это наказывают соперники. И это очень осложняет нам жизнь. Очевидно, нам не хватает стабильности.

Весь этот матч стал олицетворением текущего сезона для нас. Практически в каждой игре возникают отрезки, когда нам не хватает того или иного», – сказал Тухель.

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Аугсбург» закончился со счетом 1:1.