Стерлинг: «Перед игрой с «Арсеналом» сказал Сане бить по воротам как можно чаще. И он забил»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры своего одноклубника Лероя Сане. Напомним, Сане отличился голом в матче АПЛ против «Арсенала» (2:1).

«Для Сане непопадание в состав в начале сезона явно ему не помогало, но он справился с этим должным образом. Я рад за него. Перед началом матча с «Арсеналом» я сказал ему: «Если бы у меня был такой же удар, как у тебя, я бы бил по воротам каждую минуту, и никто бы не смог забрать у меня мяч. Если у тебя будет возможность, просто бей». И он забил свой гол», – сказал Стерлинг.