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Безуглов уверен, что в плане допинга футбол в России чист

21 декабря 2016, 01:08
3

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов призвал не опасаться за проведение ЧМ-2018 в России, потому что футбол в стране в плане допинга чист.

– Не боитесь, что допинговая шумиха, которая поднята вокруг России, может повлиять на проведение у нас ЧМ-2018?

– Нет – потому что вопрос давно решен. В нашем виде спорта нет значительных допинговых проблем. Мы ничем не отличаемся от европейского и мирового футбола. У нас ни в сборной, ни в РФПЛ нет никаких фактов его применения, а информация, которая иногда просачивается в прессу, чаще всего фантазии. Сейчас за игрокнов, входящих в обойму национальной команды, я абсолютно спокоен. Все футболисты, которые приезжают на сборы, сдают анализ крови. Но не для допинг-контроля, а для выяснения функционального состояния. Мы всегда знаем, если ребята проходят подобные процедуры в своих клубах после матчей.

– То есть полагаетесь на клубных врачей.

– У нас нет другого выбора. Это мировая практика. Мы не можем тотально контролировать происходящее в клубах. Но мы находимся с ними в контакте, поэтому вообще нет никаких проблем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия
Комментарии (3)
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Фан666
1482294081
Ну ожидать что дядя признается, что у нас все на допинге было бы не разумно конечно. Но если наши сборники ещё и с допингом так еле по полю ходят, то это вообще будет за гранью разумного
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Александ1982
1482298737
либо он прав, либо допинг плохой судя по игре наших сборников
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Cant Stop
1482303254
тут надо не на допинг проверять , а на тормозную жидкость..........
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