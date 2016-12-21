Безуглов уверен, что в плане допинга футбол в России чист

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов призвал не опасаться за проведение ЧМ-2018 в России, потому что футбол в стране в плане допинга чист.

– Не боитесь, что допинговая шумиха, которая поднята вокруг России, может повлиять на проведение у нас ЧМ-2018?

– Нет – потому что вопрос давно решен. В нашем виде спорта нет значительных допинговых проблем. Мы ничем не отличаемся от европейского и мирового футбола. У нас ни в сборной, ни в РФПЛ нет никаких фактов его применения, а информация, которая иногда просачивается в прессу, чаще всего фантазии. Сейчас за игрокнов, входящих в обойму национальной команды, я абсолютно спокоен. Все футболисты, которые приезжают на сборы, сдают анализ крови. Но не для допинг-контроля, а для выяснения функционального состояния. Мы всегда знаем, если ребята проходят подобные процедуры в своих клубах после матчей.

– То есть полагаетесь на клубных врачей.

– У нас нет другого выбора. Это мировая практика. Мы не можем тотально контролировать происходящее в клубах. Но мы находимся с ними в контакте, поэтому вообще нет никаких проблем.