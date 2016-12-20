Бывший спортивный директор «Динамо»: «ЦСКА не сможет вернуть Панченко из аренды»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ныне являющийся футбольным агентом, прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Кирилла Панченко в ЦСКА. Напомним, футболист, принадлежащий армейцам, на правах аренды выступает за бело-голубых.

«Панченко не может вернуться в ЦСКА этой зимой. У него нет такого пункта в контракте. ЦСКА может выкупить его за определенную сумму. Если армейцы захотят, думаю, «Динамо» будет не против», – сказал Орущук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 15 забитых голов в 21 матче.