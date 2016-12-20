Ласина Траоре близок к переходу в «Малагу»

Дмитрий Селюк, являющийся агентом нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что форвард в ближайшее время может перейти в «Малагу». Напомним, права на футболиста принадлежат «Монако».

«Что будет в дальнейшем с Траоре я не знаю. Как я говорил ранее, его судьба зависит от того, как сойдутся пазлы многих заинтересованных людей. Со своей стороны я договорился с «Малагой». Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в «Монако». Более того, они закрывают платеж и обязательства ЦСКА перед «Монако». Все согласны – ЦСКА, Траоре, «Малага» и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс, «Монако».

Что не устраивает «Монако»? Не знаю, не ко мне вопрос. С точки зрения финансов все даже лучше, чем при контракте с ЦСКА. Что значит Траоре покинет ЦСКА в любом случае? «Монако» как раз говорит, что не покидает. Все готовы, чтобы Ласина перешел из ЦСКА в «Малагу», а «Монако» говорит – нет. У нас есть контракт с армейцами до конца года и все, хоть трава не расти», – сказал Селюк.