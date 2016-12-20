Субашич назвал Вальбуэна «больным»

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич считает, что полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна болен. Об этом он заявил после игры 18-го тура французской Лиги 1 (1:3).

«Вальбуэна падал на газон практически каждые 10 секунд. Он падал даже тогда, когда к нему никто не прикасался. Возможно, этот футболист болен, я не знаю, но никто не падает без причины», — сказал хорват.

Напомним, что в этом матче Вальбуэна забил гол и отдал результативную передачу.