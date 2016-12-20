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    Субашич назвал Вальбуэна «больным»

    Голкипер «Монако» Даниэль Субашич считает, что полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна болен. Об этом он заявил после игры 18-го тура французской Лиги 1 (1:3).

    «Вальбуэна падал на газон практически каждые 10 секунд. Он падал даже тогда, когда к нему никто не прикасался. Возможно, этот футболист болен, я не знаю, но никто не падает без причины», — сказал хорват.

    Напомним, что в этом матче Вальбуэна забил гол и отдал результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    20.12.2016 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 20 декабря 2016, 16:28

      у монако явно горит с поражения, зачем так высказываться то в прессу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 20 декабря 2016, 10:36

      без причині»

      Прям так и сказал?

      0
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