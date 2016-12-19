Ширер: «Санчес — нападающий, которого «Арсеналу» не хватало с 2007 года»

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер отметил прогресс форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Санчес — нападающий, которого «Арсеналу» так не хватало с 2007 года, когда ушел Анри. Санчес уже несколько лет играет на «Эмирейтс», но по-настоящему продуктивным он стал лишь сейчас. Играя на позиции форварда, он также позволяет Озилу показывать свою лучшую игру», — написал англичанин в своей колонке.

На данный момент чилиец забил 12 голов в Премьер-лиге, что является вторым результатом после Диего Косты (13 мячей).