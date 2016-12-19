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    Черчесов: «Сборной России нужно выбрать ту модель игры, которая позволит выжать максимум из футболистов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего не хватило для победы в товарищеском матче с Катаром (1:2). Также специалист отметил, что перед тренерским штабом стоит задача омоложения национальной команды.

    – Матч в Катаре начался для нашей команды с быстрого забитого мяча, но завершился поражением. В чем вы видите причины неудачи?

    – Игровая дисциплина в этом матче у нас хромала, отсюда такой результат. Мы могли забить пенальти и завершить поединок со счетом 2:2, но в моем понимании от этого оценка матча сильно не изменилась. Качество игры, выполнения своих обязанностей футболистами было не на должном уровне.

    – Насколько сложно было после игры с Катаром подвести команду к матчу с Румынией?

    – Любой проигрыш задевает самолюбие футболистов. У нас было несколько дней на подготовку к матчу с Румынией, которые мы постарались провести с толком. Нам удалось подтянуть физическое состояние игроков, и во встрече с Румынией мы выглядели совсем по-другому, нежели в матче с Катаром. Сказалось и то, что играли дома, при активной поддержке болельщиков. Но самое главное – внутренний настрой игроков, понимание того, что мы хотим. Благодаря этому мы смогли додавить соперника и забить гол в добавленное время. Именно через такие матчи и формируется команда.

    – В трех последних матчах сборной России только три футболиста постоянно выходили в стартовом составе – Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Самедов. Можно сказать, что вы делаете серьезную ставку на этих футболистов?

    – Это важные для нас футболисты. Они были хорошо готовы на тот момент, а их конкуренты травмированы. На ЧМ-2014 и Евро-2016 сборная России была одной из самых возрастных команд, сейчас ситуация меняется, в составе появляется больше молодых игроков. Так получилось, что решать задачу по обновлению сборной, выпало нам, и мы выполняем эту работу с удовольствием.

    – Определились ли вы с базовой тактической схемой игры для сборной России?

    – В последней игре с Румынией ребята схватили идею игры. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда вернутся в строй все футболисты. Нашей команде предстоит выступление на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Мы должны быть конкурентоспособными и эффективными на этих турнирах. Соответственно, нам нужно выбрать модель игры, которая позволит выжать максимум из наших футболистов.

    Источник: РФС

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    19.12.2016 17:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +215

      iuda 21 декабря 2016, 15:34

      В наших футболистах похоже совсем нет сока

      0
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 21 декабря 2016, 11:08

      Нужен заградительный отряд на поле.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 декабря 2016, 21:16

      Выжать максимум из этого материала может разве что Бердыев, и то не факт.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 декабря 2016, 18:27

      Раскрыть все таланты, способности наших игроков? Позвольте дать совет Черчесову. На стадионе погромче "клубную музыку", свет соответствующий, всесто гаторейда пиво и текила( без ограничений), да еще девок полуголых на бровке поставьте побольше. Вот тогда они раскроются, вот тогда из них можно выжать по максимуму, на что они способны.

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