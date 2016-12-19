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    Врба заявил, что ему ничего не известно о возможной распродаже игроков «Анжи»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба сообщил, что не в курсе возможной распродажи игроков команды. Ранее появилась информация, что форвард Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк могут продолжить карьеру в «Рубине». Также сообщалось, что трое игроков – Дарко Лазич, Шандао и Иво Иличевич – попросили руководство махачкалинцев отпустить их в другие клубы нынешней зимой.

    «На данный момент я тренер «Анжи». Ничего не слышал о распродаже игроков. Мне никто не говорил о том, кто именно может уйти. Лучше вам с этим вопросом обратиться к нашему спортивному директору», – сказал Врба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2016 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:26

      Опять Анжи распродаётся, жаль

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