Пайет задумывается над возвращением в «Марсель»

Хавбек «Вест Хэма» Димитри Пайет отметил, что существует шанс на его возвращение в «Марсель», откуда он и перебрался в стан «молотобойцев» летом 2015 года. Напомним, в случае вылета лондонской команды в низший дивизион по итогам нынешнего сезона, 29-летний игрок по контракту имеет право уйти, если потенциальные покупатели предложат за него порядка 18 миллионов евро.

«Моя дверь не закрыта. «Марсель» – новый и, по моему мнению, интересный проект. После появления в команде новых владельцев будут происходить какие-то изменения. В «Марсель» знают о моей большой привязанности к клубу», – приводит слова Пайета SFR Sport.

В текущем сезоне француз принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча и пять голевых передач.