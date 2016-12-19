Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» нынешней зимой

Защитники «Анжи» Дарко Лазич и Шандао, а также хавбек Иво Иличевич намерены покинуть команду в зимнее трансферно окно. Игроки уже обратились к руководству махачкалинцев с просьбой дать согласие на переход в другие клубы. У всех троих футболистов есть предложения из турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что владелец «Анжи» Сулейман Керимов заинтересован в изменении дальнейшего курса развития клуба и хочет делать ставку на собственных воспитанников.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Лазич провел 11 матчей, Шандао принял участие в четырех встречах, а Иличевич записал на свой счет 10 игр, в которых забил два гола.