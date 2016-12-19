Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» нынешней зимой

    Защитники «Анжи» Дарко Лазич и Шандао, а также хавбек Иво Иличевич намерены покинуть команду в зимнее трансферно окно. Игроки уже обратились к руководству махачкалинцев с просьбой дать согласие на переход в другие клубы. У всех троих футболистов есть предложения из турецкой Суперлиги.

    Ранее сообщалось, что владелец «Анжи» Сулейман Керимов заинтересован в изменении дальнейшего курса развития клуба и хочет делать ставку на собственных воспитанников.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Лазич провел 11 матчей, Шандао принял участие в четырех встречах, а Иличевич записал на свой счет 10 игр, в которых забил два гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2016 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 19 декабря 2016, 17:10

      очень интересно будет посмотреть на команду из своих воспитанников!Керимову надоело тратить деньги на легионеров- сколько своих можно наиграть пацанов...хороший почин.Только ,думаю,какое-то время придётся в ФНЛ играть.Удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 