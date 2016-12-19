Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» нынешней зимой

очень интересно будет посмотреть на команду из своих воспитанников!Керимову надоело тратить деньги на легионеров- сколько своих можно наиграть пацанов...хороший почин.Только ,думаю,какое-то время придётся в ФНЛ играть.Удачи!
Защитники «Анжи» Дарко Лазич и Шандао, а также хавбек Иво Иличевич намерены покинуть команду в зимнее трансферно окно. Игроки уже обратились к руководству махачкалинцев с просьбой дать согласие на переход в другие клубы. У всех троих футболистов есть предложения из турецкой Суперлиги.
Ранее сообщалось, что владелец «Анжи» Сулейман Керимов заинтересован в изменении дальнейшего курса развития клуба и хочет делать ставку на собственных воспитанников.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Лазич провел 11 матчей, Шандао принял участие в четырех встречах, а Иличевич записал на свой счет 10 игр, в которых забил два гола.