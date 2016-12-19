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  • Гаджиев: «Если Джикия покинет «Амкар», будем искать ему замену»

Гаджиев: «Если Джикия покинет «Амкар», будем искать ему замену»

19 декабря 2016, 13:24

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился трансферными целями клуба на зиму. По словам специалиста, пермякам потребуется укрепление вратарской позиции после перехода Александра Селихова в «Спартак». Также он подчеркнул, что в случае ухода защитника Георгия Джикии, команде понадобится еще один защитник. Напомним, ранее СМИ сообщили, что предметный интерес к 23-летнему игроку обороны проявляет все тот же «Спартак», который уже сделал «Амкару» предложение.

«Все позиции, которые нужно усилить в межсезонье, оговорены с клубом, и клуб занимается поиском. Конечно, надо укрепить вратарскую позицию после ухода Александра Селихова, здесь необходим относительно молодой человек, обладающий координацией, техникой, чтением игры. Конкретного имени пока нет. Если уйдет Джикия, тоже образуется вакансия на его позицию.

Если приобретем человека два-три, то особых проблем с составом испытывать не будем. Естественно, если бы у нас был вариант найти более классных игроков, чем те, которые у нас играют, это другое дело. Но за них нужно платить деньги, а у клуба денег платить за футболистов нет. «Амкар» берет игроков, которых нужно воспитывать, чем я и занимаюсь как тренер», – сказал Гаджиев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Джикия Георгий Гаджиев Гаджи
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