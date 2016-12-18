АПЛ. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Бернли»

В центральном матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую победу над «Арсеналом» – 2:1. Три очка «горожанам» принес точный удар в исполнении Рахима Стерлинга.

Данный успех позволил «горожанам» подняться на второе место в турнирной таблице, лондонцы же опустились на четвертую позицию.

В другой встрече игрового дня «Тоттенхэм» сломил сопротивление «Бернли», победив со счетом 2:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Манчестер Сити – Арсенал – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Уолкотт, 5; 1:1 – Сане, 47; 2:1 – Стерлинг, 72.

Тоттенхэм – Бернли – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Барнс, 21; 1:1 – Алли, 27; 2:1 – Роуз, 71.

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