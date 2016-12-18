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    АПЛ. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Бернли»

    В центральном матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую победу над «Арсеналом» – 2:1. Три очка «горожанам» принес точный удар в исполнении Рахима Стерлинга.

    Данный успех позволил «горожанам» подняться на второе место в турнирной таблице, лондонцы же опустились на четвертую позицию.

    В другой встрече игрового дня «Тоттенхэм» сломил сопротивление «Бернли», победив со счетом 2:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Манчестер Сити – Арсенал – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Уолкотт, 5; 1:1 – Сане, 47; 2:1 – Стерлинг, 72.

    Тоттенхэм – Бернли – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Барнс, 21; 1:1 – Алли, 27; 2:1 – Роуз, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 20:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 декабря 2016, 21:47

      Арсу невезёт, конечно. Два гола из оффсайда. Не бей Сити первую банку игра бы кочнулась в другую сторону.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 18 декабря 2016, 21:26

      Арсена держат из-за имени. Дураки.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 декабря 2016, 21:16

      Венгеру пора на пенсию. С такой игрой и нападением точно только на 4-е место можно расчитывать.

      -1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > батог 18 декабря 2016, 23:20

      Это точно!Он походу стиль сменил на контратаки а защита нулевая в каждом матче пропускаем!

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 18 декабря 2016, 21:04

      Ман. Сити во втором тайме,особенно в первой его половине ,уничтожил все атакующие возможности Арсенала.Но команда Пепа все равно еще смотрится сырой.Нет пресловутой легкости и кружевного перепаса.Все больше думают о том кому отдать и где стать,чтобы лучше принять.Но на такие случаи есть Де Брюйне с пасом на 40 метров и Стерлинг .

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 18 декабря 2016, 20:57

      Арсенал сдал последний тайм . Пушкари поджали хвосты и вели себя как дети , фоля в концовке игры . И счёт по игре . Арсенал уже второй матч сливает в этом стиле : ведя по ходу и отдавшая инициативу в конце встречи . Это не чемпион , а команда четвёртого места АПЛ .

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 18 декабря 2016, 20:55

      На самом деле это совершенно объективное поражение. Ну не тянет наш Арсенал, не тянет на топ-клуб. Тут даже нечего расстраиваться

      4
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > LMI 18 декабря 2016, 23:25

      И вроде состав в этом году отличный и скамейка большая но Арсен не может вдохновить как Семионе,первый тайм играют а во втором расслабляются

      0
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