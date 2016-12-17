Нападающий «Арсенала» Санчес хотел бы сыграть в одной команде с Анри

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес признался, что хотел бы сыграть вместе с бывшим нападающим «канониров» Тьерри Анри. По словам чилийца, они составили бы отличный дуэт на острие атаки лондонского клуба.

«Я хотел бы поиграть с Анри в одной команде, мы были бы отличным дуэтом. Он умел забивать, играть в пас и контролировать игру. У него было много разных умений. Вместе с Тьерри мы бы постоянно двигались по полю. Думаю, я мог бы быть автором каждой голевой передачи на него», – сказал футболист.