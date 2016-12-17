Абрамов: «Галицкий не будет бросаться деньгами подобно «Зениту», он знает, как тяжело их зарабатывать»

Известный агент Владимир Абрамов отметил, что «Краснодар» не рвется к сиюминутным успехам в РФПЛ. По его словам, владелец «быков» Сергей Галицкий все делает постепенно, следуя собственным убеждениям.

«Сергей Галицкий все делает шаг за шагом, у него своя политика. Галицкий – бизнесмен, он не рвется мгновенно быть чемпионом. ЦСКА эмоционально тяжело не стать чемпионом, потому что успехи последних лет на них давят, а соперников заставляют сильнее настраиваться. «Краснодар» же осторожничает, хочет потихоньку наиграть состав, способный играть стабильно. Вопрос очень тонкий – краснодарцы продолжают участие в Лиге Европы, пока тот же ЦСКА уже «курит». Если бы на «Спартак» нацепили необходимость играть в Европе, они бы опустились на четвертое место. Не потянули бы физически.

В прошлом сезоне «Ростов» добился внутренних успехов при помощи единого состава. В этом году они в открытую жертвовали чемпионатом России ради отдыха перед Лигой чемпионов. «Краснодар» сейчас набирает второй состав, чтобы не быть посмешищем и не отправлять на матчи РФПЛ дублеров, теряя очки. Поражение от второго состава «Ниццы» (1:2) – следствие усталости. Клуб идет очень разумно, потихонечку входя в группу лидеров нашего футбола. У «Краснодара» на это есть деньги, стадион, разум… Добившийся успехом в развитии торговли Галицкий не будет бросаться деньгами. Этим занимаются только те, кто не понимает, откуда деньги на них сыплются, например, «Зенит». Галицкий же знает, как тяжело зарабатывать, он делает это самостоятельно. Он понимает, что не надо брать зеленый горошек из Бразилии, если можно такой же купить в Венгрии», – сказал Абрамов.