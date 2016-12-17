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  • Абрамов: «Галицкий не будет бросаться деньгами подобно «Зениту», он знает, как тяжело их зарабатывать»

Абрамов: «Галицкий не будет бросаться деньгами подобно «Зениту», он знает, как тяжело их зарабатывать»

17 декабря 2016, 17:59
19

Известный агент Владимир Абрамов отметил, что «Краснодар» не рвется к сиюминутным успехам в РФПЛ. По его словам, владелец «быков» Сергей Галицкий все делает постепенно, следуя собственным убеждениям.

«Сергей Галицкий все делает шаг за шагом, у него своя политика. Галицкий – бизнесмен, он не рвется мгновенно быть чемпионом. ЦСКА эмоционально тяжело не стать чемпионом, потому что успехи последних лет на них давят, а соперников заставляют сильнее настраиваться. «Краснодар» же осторожничает, хочет потихоньку наиграть состав, способный играть стабильно. Вопрос очень тонкий – краснодарцы продолжают участие в Лиге Европы, пока тот же ЦСКА уже «курит». Если бы на «Спартак» нацепили необходимость играть в Европе, они бы опустились на четвертое место. Не потянули бы физически.

В прошлом сезоне «Ростов» добился внутренних успехов при помощи единого состава. В этом году они в открытую жертвовали чемпионатом России ради отдыха перед Лигой чемпионов. «Краснодар» сейчас набирает второй состав, чтобы не быть посмешищем и не отправлять на матчи РФПЛ дублеров, теряя очки. Поражение от второго состава «Ниццы» (1:2) – следствие усталости. Клуб идет очень разумно, потихонечку входя в группу лидеров нашего футбола. У «Краснодара» на это есть деньги, стадион, разум… Добившийся успехом в развитии торговли Галицкий не будет бросаться деньгами. Этим занимаются только те, кто не понимает, откуда деньги на них сыплются, например, «Зенит». Галицкий же знает, как тяжело зарабатывать, он делает это самостоятельно. Он понимает, что не надо брать зеленый горошек из Бразилии, если можно такой же купить в Венгрии», – сказал Абрамов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Галицкий Сергей
Комментарии (19)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481987775
Ну кому как
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swot1205
1481988193
Краснодар молодцы. Скоро у них свои воспитанники будут играть в основе, стоит подождать 3-5 лет
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perm 242
1481988376
хотелось бы верить , что Галицкий "пришёл" надолго ....
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Gullit 76
1481989092
Галицкий один такой.
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forward33
1481990858
Конечно, он свои деньги тратит. Разумно подходит к трансферной политике, поэтому Краснодар так быстро поднялся
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Опорник84
1481992299
Краснодар для Галицкого-это его детище! Денег у него хватает, стадион просто супер, был на матче Краснодар-Зенит, как говорят у нас в крае,он футбол просто обожает! При таком подходе к делу у Краснодара будет все нормально!
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афоня72
1481996522
Краснодар вообще Красава, так держать.
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subbotaspartak
1481997433
Краснодар молодец, чтоб не говорили, Но акции для пенсионеров в "Магнитах" отменили.
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alp
1482013181
абрамова уборщица газпрома трахнула шваброй.. вот, теперь всякую херь пишет ))) - абиделся ))
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