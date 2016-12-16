Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владимир Габулов: «Готов рассмотреть любое предложение»

    Голкипер Владимир Габулов сообщил об интересе к себе со стороны российских клубов. Напомним, что последней командой 33-летнего вратаря было московское «Динамо», которое он покинул после окончания контракта.

    «Интерес ко мне проявляют определенные клубы, но говорить сейчас о чем-то конкретном пока рано. От одной из команд было предложение, но оно не совсем меня устроило. Речь идет не о финансах, а об инфраструктуре и общих футбольных условиях; в принципе, как оказалось, мои опасения оправдались. В остальном был интерес со стороны некоторых команд, но дальше него не пошло. Я также готов рассмотреть любое предложение, в том числе, если оно поступит из-за границы. Исключать ничего не буду», – сказал Габулов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 декабря 2016, 22:27

      Давай в Шинник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 декабря 2016, 19:00

      Из ФНЛ-это любое предложение? Наверное нет! Ну пусть еще поотдыхает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 декабря 2016, 17:11

      Классный вратарь,по годам - расцвет,странно что без работы.Вполне можно в Тосно,Енисей и с ними в премьер-лигу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 16 декабря 2016, 16:59

      Старость,не радость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 декабря 2016, 16:52

      А из заграницы тебе Володя поступит предложение только из Казахстана)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 декабря 2016, 16:51

      Приезжай играть за двор в выхино )))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 