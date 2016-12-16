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    Китайский клуб готов платить Санчесу 500 тысяч в неделю

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вошел в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун».

    Руководство китайского клуба желает приобрести чилийского футболиста и предложить ему контракт с окладом в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Ранее сообщалось, что Санчес не может договориться с «Арсеналом» о продлении действующего соглашения. Форвард рассчитывает получать 250 тысяч фунтов в неделю, тогда как клуб готов платить лишь 180 тысяч.

    Источник: The Sun

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    16.12.2016 15:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 16 декабря 2016, 16:21

      Мало. 500 за 5 дней, чтобы в месяц было 3000000 чистыми. Вот это будет дело, вот это будет трансфер. Что там разные Месси и Роналду

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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > LMI 16 декабря 2016, 18:37

      если не продлит надо продавать и брать того молодчикак из вольвсбурга

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      Рейтинг: +421

      LMI > роналдо/гарринча и марадо 16 декабря 2016, 19:37

      Того молодчика из Вольфсбурга мы берем уже который год - все взять никак не можем

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