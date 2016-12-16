Китайский клуб готов платить Санчесу 500 тысяч в неделю

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вошел в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун».

Руководство китайского клуба желает приобрести чилийского футболиста и предложить ему контракт с окладом в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что Санчес не может договориться с «Арсеналом» о продлении действующего соглашения. Форвард рассчитывает получать 250 тысяч фунтов в неделю, тогда как клуб готов платить лишь 180 тысяч.