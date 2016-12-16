Фердинанд пожертвовал 500 тысяч фунтов на благотворительность

Известный английский футболист Рио Фердинанд пожертвовал 500 тысяч фунтов на рождественские подарки нуждающимся детям.

Источник отмечает, что одна из манчестерских радиостанций организовала благотворительную кампанию «Деньги для детей», а 38-летний Фердинанд принял решение внести щедрое пожертвование от себя и своего ресторана Rosso.

«Как отец, я не могу допустить, что кто-то из детей останется без подарка рождественским утром. Я рад, что мой ресторан и я сам приняли участие в нем, и теперь многие дети нашего города смогут улыбаться на Рождество», — сказал Фердинанд.