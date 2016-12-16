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Фердинанд пожертвовал 500 тысяч фунтов на благотворительность

16 декабря 2016, 13:51
4

Известный английский футболист Рио Фердинанд пожертвовал 500 тысяч фунтов на рождественские подарки нуждающимся детям.

Источник отмечает, что одна из манчестерских радиостанций организовала благотворительную кампанию «Деньги для детей», а 38-летний Фердинанд принял решение внести щедрое пожертвование от себя и своего ресторана Rosso.

«Как отец, я не могу допустить, что кто-то из детей останется без подарка рождественским утром. Я рад, что мой ресторан и я сам приняли участие в нем, и теперь многие дети нашего города смогут улыбаться на Рождество», — сказал Фердинанд.

Источник: Daily Mail
Англия Фердинанд Рио
Комментарии (4)
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oreshko
1481887400
Пример тем, кто при адекватной возможности не делает подобные вещи.
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PNZ1985
1481888678
Красавец!
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Pro100Kid
1481888945
Огромный респект таким людям!
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ANTITERROR
1481897115
Реально красава! Человек давно на пенсии,да и далеко не в первых рядах по зарплате был. Уважуха,слов нет...
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