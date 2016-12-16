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    Селихов отказался от 50 миллионов ради перехода в «Спартак»

    Появились подробности трансфера голкипера Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак». Известно, что столичный клуб заплатил за игрока 250 миллионов рублей, при этом, согласно контракту с пермяками, сам Селихов при переходе в другой клуб должен был получить 20% от суммы трансфера. Но по договоренности с «Амкаром» Селихов отказался от этого пункта в контракте, то есть от 50 миллионов рублей.

    Напомним, что контракт был подписан в конце ноября, а вступил в силу – 6 декабря. Этот трансфер стал рекордным для пермского клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 09:45
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +35

      Симбир 16 декабря 2016, 20:22

      Поступок достойный игрока-новичка ВЕЛИКОГО клуба. Не зря в академии красно-белых провёл 2 года. Осталось игрой доказывать свои притязания.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 16 декабря 2016, 17:55

      удачи Александру в новом клубе .... надеюсь карьера пойдёт по нарастающей ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101254

      zigbert 16 декабря 2016, 14:18

      Такой поступок делает ему честь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 16 декабря 2016, 12:51

      Молодец что побрезговал...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 16 декабря 2016, 12:43

      Перспективы парень

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8172

      nik55 16 декабря 2016, 12:34

      конкуренция--никогда не вредила

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 16 декабря 2016, 12:04

      Загубят спартачи Селихова........

      -1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 16 декабря 2016, 11:54

      Здесь всё просто) Не отказался бы, не было бы и сделки)и не было бы всё равно этих 50 лямов)

      5
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 16 декабря 2016, 11:45

      Спартак все вернет

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 16 декабря 2016, 11:12

      Мутно как-то

      2
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