В 2017 году на стройку «Крестовского» выделят еще 1,5 миллиарда

В бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год запланировано выделить 1,5 миллиарда рублей на строительство нового стадиона «Зенита». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Несмотря на то, что сдать арену планируется 26 декабря 2016 года, в бюджете 2017-го на строительство выделена сумма в 1 526 969 000 рублей.

Средства проходят по городскому комитету строительства и пойдут на возведение входной группы на намывной территории со стороны залива. Источник отмечает, что пока не ясно, каким образом стадион будет сдан в этом году, поскольку комиссия не может принять объект без входа.

Также сообщается, что в 2017 году 1 265 017 000 рублей будут потрачены на оборудование тренировочных полей для команд-участниц ЧМ-2018.