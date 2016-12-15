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  • В 2017 году на стройку «Крестовского» выделят еще 1,5 миллиарда

В 2017 году на стройку «Крестовского» выделят еще 1,5 миллиарда

15 декабря 2016, 22:19
89

В бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год запланировано выделить 1,5 миллиарда рублей на строительство нового стадиона «Зенита». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Несмотря на то, что сдать арену планируется 26 декабря 2016 года, в бюджете 2017-го на строительство выделена сумма в 1 526 969 000 рублей.

Средства проходят по городскому комитету строительства и пойдут на возведение входной группы на намывной территории со стороны залива. Источник отмечает, что пока не ясно, каким образом стадион будет сдан в этом году, поскольку комиссия не может принять объект без входа.

Также сообщается, что в 2017 году 1 265 017 000 рублей будут потрачены на оборудование тренировочных полей для команд-участниц ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (89)
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filosof sparty
1481829747
Блин, это прям афёра века…
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marslond
1481829866
Когда это уже закончиться? Не стадион, а чёрная дыра.
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srg38
1481829907
Пля, это уже даже не смешно) хоть бы уже не говорили ничего о этом стадике... стыдоба
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ROTOROVEC
1481830700
лучше бы прекратили воровать, а что нибудь построили для детей, чем хапать и хапать.... 2054 год.....на строительство стадиона выделили еще дополнительные 2 миллиарда....
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Masteralex
1481830826
Достаточно прочитать только 2 факт о стадионе, чтобы понять насколько это пидорастический проект и позорище для всего руководства спорта и России... "17 августа 2016 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении средств на стадиона «Зенит-Арена» за счет урезания средств, выделенных на строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Как следует из постановления, финансирование строительства многих школ будет сокращено более чем в два раза." "Власти Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» подписали меморандум о передаче строящегося стадиона на Крестовском острове к клубу"
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Андрей 26 rus
1481830861
Ебать можно было новый город построить за те бабки что туда вбухали
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RedWhiteFans2
1481834127
Походу в книгу рекордов Гиннеса хотят всем Питером себя увековечить, как самый дорогой стадион мира. Иностранцы потом думать будут куда им пойти в Эрмитаж посмотреть или новый стадион. Кто-нибудь заблокирует бугага. Вся страна на нервах.
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Apocalypse
1481834984
Выделите мне 3,5 миллиона, пожалуйста. Я себе квартиру куплю.
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mutabor0992
1481839211
Донбасс арену построили за 3 года цена 400 000 000 зелени.У кого с математикой хорошо?Сколько уже влупили в эту парашу?А ответ очень прост...Там Хозяин был.И ЛаВэ считал.А тут все вокруг колхозное,все вокруг мое.
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Nerlinger
1481844466
Этот стадион образец современной борьбы с коррупцией. Кому то можно воровать - кому то нет!!!! Народное достояние...
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