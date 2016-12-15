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  • «Амкар» ведет переговоры по продаже нескольких своих футболистов

«Амкар» ведет переговоры по продаже нескольких своих футболистов

15 декабря 2016, 17:30
3

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев затронул тему возможных потерь клуба в зимнее трансферное окно. Специалист не исключил, что команда продаст нескольких игроков.

«В наших условиях мы можем продать любого игрока, если получим за него хорошие отступные. Тренеру, конечно, никогда не хочется расставаться с футболистами. Ни с Селиховым, ни с кем-то другим. Хотя бы по той причине, что все уже относительно сыграны друг с другом, хорошо знают требования тренера. Если и расставаться, то по минимуму, чтобы это не отразилось на наигранных связях, которые есть сегодня в команде. Думаю, если нам удастся сохранить текущий состав, то больше двух-трех новых футболистов не потребуется.

Сегодня в этом смысле ситуация относительно стабильная, но все равно команду могут покинуть некоторые футболисты – предложения по нескольким игрокам есть. Нельзя сказать, что все уже решено, но переговоры ведутся. И мы должны быть к этому готовы», – заявил Гаджиев.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (3)
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kykyi
1481812523
Понеслась...Это какой уже клуб, четвертый?
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Joko21
1481815900
Главное, что б не раздербанили Амкар. Неплохо показывают себя
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zenitforever2015
1481816917
Будь готов! Всегда готов!
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