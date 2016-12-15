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    Агент: «Эшторил» рассматривает возможность выкупа прав на Базелюка»

    Агент форварда «Эшторила» Константина Базелюка Владимир Дейнека рассказал о будущем своего клиента. Напомним, что права на футболиста принадлежат ЦСКА.

    «Португальский клуб видит в Константине огромный потенциал и может уже зимой приобрести права на него. Что касается заинтересованности ЦСКА в сохранении игрока, надо понимать, что в клубе произошла смена тренера. Я еще не общался с руководством ЦСКА по поводу возвращения Константина. Его аренда действует до конца сезона.

    В начале сезона у Кости были сложности адаптационного плана. Сейчас он уже привык к требованиям команды, стилистике чемпионата. Он каждый день занимается с репетитором по португальскому языку. Одна из сложностей заключалась в том, что главный тренер команды разговаривал только на португальском. Как любому тренеру, ему было важно, чтобы футболист понимал его установку на игру. К слову, сейчас этот специалист уже не работает в клубе», — сказал Дейнека.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 11:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 декабря 2016, 17:09

      А хотя суда по последним новостям. "Константин Базелюк оформил дубль и вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии. В чемпионате Португалии на его счету один гол в четырех матчах."(источник sports.ru). Есть все шансы и новый тренер явно в него верит.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 декабря 2016, 14:21

      Потенциал. Там в команде 7 нападающих. И какой из них Базелюк. Вот тренера поменяли и начал получать практику. Надолго ли? Хотя спрос на конкурентов по атаке по ходу будет, а он как молодой может прогрессировать внутри команды. Не более.

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 15 декабря 2016, 13:13

      Хоть я и не болельщик ЦСКА, но пусть лучше играет в Португалии. Удачи парню.

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 15 декабря 2016, 12:48

      Но Гинер тоже не дурак ) А настоящий еврей . Поэтому с Базелюком не всё так просто будет .

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      Рейтинг: +25044

      bset 15 декабря 2016, 12:14

      Сомневаюсь, что Базелюк захочет возвращаться. Чалов, Витиньо, Панченко, может Жамалетдинов подтянется. Да и играть в Португалии в разы лучше, нежели в России

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 15 декабря 2016, 14:39

      Захочет или не захочет Базелюк возвращаться в ЦСКА, но он обязан
      вернуться. Продажу его в любой другой клуб в первую очередь будет
      решать не Базелюк, а Президент ПФК ЦСКА Е.Л. Гинер. Агенту Дейнеке
      и Базелюку следует об этом помнить всегда.

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      Рейтинг: +25044

      bset > vladimir-7 15 декабря 2016, 15:19

      Тут речь именно о желании, а не о юридических проблемах. Да и Гинер умеет отпускать игрока, если за него предложены хорошие деньги

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      Рейтинг: +546

      Nayturs > vladimir-7 15 декабря 2016, 16:55

      А может и не стоит помнить, если у португальцев контракт с фиксированной суммой выкупа по окончании аренды.

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