Новосельцев: «По стилю мне подходит чемпионат Англии»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев признал, что в будущем он бы хотел перебраться в чемпионат Англии.

«Какие ставлю перед собой задачи? Играть и брать трофеи. Развивать свою карьеру. Если получится, то уехать в один из топ-чемпионатов – это было бы отлично. Для моих амбиций очень важно заиграть там, на уровне лучших клубов планеты. По стилю мне подходит чемпионат Англии. Хочется проверить, прав я или нет.

Вот играл Марат Измайлов в Португалии. На него смотришь – он вообще мяч не теряет. Действует очень грамотно: все под дальней ногой, на расстоянии от соперника. Чувствуется, что вырос, играя с лучшими футболистами Европы. Теперь Марат, наверное, отдыхает в РФПЛ. Понимаю, что трансфер будет не в «МЮ», но хотя бы в какой-то средний клуб АПЛ я бы с удовольствием перешел», — сказал Новосельцев.