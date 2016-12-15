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Новосельцев: «По стилю мне подходит чемпионат Англии»

15 декабря 2016, 10:12
24

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев признал, что в будущем он бы хотел перебраться в чемпионат Англии.

«Какие ставлю перед собой задачи? Играть и брать трофеи. Развивать свою карьеру. Если получится, то уехать в один из топ-чемпионатов – это было бы отлично. Для моих амбиций очень важно заиграть там, на уровне лучших клубов планеты. По стилю мне подходит чемпионат Англии. Хочется проверить, прав я или нет.

Вот играл Марат Измайлов в Португалии. На него смотришь – он вообще мяч не теряет. Действует очень грамотно: все под дальней ногой, на расстоянии от соперника. Чувствуется, что вырос, играя с лучшими футболистами Европы. Теперь Марат, наверное, отдыхает в РФПЛ. Понимаю, что трансфер будет не в «МЮ», но хотя бы в какой-то средний клуб АПЛ я бы с удовольствием перешел», — сказал Новосельцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (24)
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товрос
1481786559
тебе больше подходит лавку шлифовать у бомжей
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Kulimen
1481787117
А выбрал лавку в РФПЛ.
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Lesha VV
1481787173
Что-то в последнее время много у Новосельцева интервью берут и публикуют . Пора это прекратить . Черевато заболеть звёздной болезнью после такого. А человек при всём при этом ещё почти никак себя не зарекомендовал . Только в Ростове не много.
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hmelarj
1481788990
ага 3-4 дивизион)))
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subbotaspartak
1481790355
Воткните ему фитиль, Вот и увидим стиль.
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SPACE TRUCKIN
1481790497
рано ваня сменил клуб-я не болельщик ростова и не припомню,чтобы из зенита,кроме Кержа и Аршавина,кто-то играл в зарубежных чемпах.Так они сколько играли и как чтоб их заметили и пригласили.Ване,похоже,не светит-так,мечты...
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Gullit 76
1481791357
Пока тебе по стилю скамейка подходит.
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polt
1481793425
За какие такие заслуги в Англию? В Зените пока полный ноль и роста не наблюдается. В Англии надо уметь играть, а не сопли жевать на поле. Гонора выше крыши еще совершенно ничего не показав.
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FanatSerj
1481795975
Из Зенита наши паспортисты могут в лучшем случае перейти в зенит-2 и то на время, спроси Кокорина )))
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headdevil
1481809448
По стилю Англия. А по уровню?
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