Новосельцев: «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев назвал свой клуб сильнейшим в России.

Также футболист вспомнил недавнюю встречу «Ростова» и «Баварии» в Лиге чемпионов, которая завершилась победой его бывшего клуба.

«Игру «Ростов» — «Бавария» смотрели с Катей (супруга Ивана Катерина Новосельцева), болели за ребят. Естественно, поздравил пацанов, они красавцы! Обыграть «Баварию» – огромное достижение, будет что детям рассказать. А хотелось ли оказаться в тот день игроком «Ростова»… Скажу так: любой футболист мечтает победить такую команду. Но, думаю, у меня в карьере еще будут подобные матчи.

Не жалею ли, что перешел из «Ростова» в «Зенит»? «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам. И я знал, куда переходил, понимал, что будет тяжело. У «Зенита» есть сыгранный костяк команды, своя схема, игра, которая отличается от ростовской. Так что мне нужно время, в этом смысле сборы сильно помогут», — сказал Новосельцев.