Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новосельцев: «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам»

Новосельцев: «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам»

15 декабря 2016, 08:46
59

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев назвал свой клуб сильнейшим в России.

Также футболист вспомнил недавнюю встречу «Ростова» и «Баварии» в Лиге чемпионов, которая завершилась победой его бывшего клуба.

«Игру «Ростов» — «Бавария» смотрели с Катей (супруга Ивана Катерина Новосельцева), болели за ребят. Естественно, поздравил пацанов, они красавцы! Обыграть «Баварию» – огромное достижение, будет что детям рассказать. А хотелось ли оказаться в тот день игроком «Ростова»… Скажу так: любой футболист мечтает победить такую команду. Но, думаю, у меня в карьере еще будут подобные матчи.

Не жалею ли, что перешел из «Ростова» в «Зенит»? «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам. И я знал, куда переходил, понимал, что будет тяжело. У «Зенита» есть сыгранный костяк команды, своя схема, игра, которая отличается от ростовской. Так что мне нужно время, в этом смысле сборы сильно помогут», — сказал Новосельцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (59)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дмитрий Александрович
1481781827
Не будет Газпрома не будет вообще ничего.
Ответить
den161
1481782267
Лучше быть основным в ростове, чем на подхвате в зените. Ваня так и не ответил жалеет или нет..))
Ответить
yaran56
1481782454
Зенит сильнее в одном- это большой денежный мешок. Видимо и скамейку протирать очень выгодно, вот отсюда и эта серенада.
Ответить
смек
1481783869
Спартак- чемпион!!!!
Ответить
Алекс_987
1481784909
"Новосельцев! Почему вы всё время врёте?!"©
Ответить
ДяДь ПашА
1481784969
Сильнейший по все показаниям кроме турнирной таблицы.)
Ответить
Алексей Гозиас
1481785872
Смешные слова про зенит. Они такими составами должны лигу европы просто выигрывать легко и чем.россии. А последние годы показывают что .................
Ответить
Димон Алма-Ата
1481785888
Зенит на сегодняшний день наиболее сильная команда и это факт, посмотрите на их результаты в ЛЕ.
Ответить
FCQ
1481786048
Смешно....вам судя помог выиграть у Спартака 2-ой круг начнется увидим зенита думаю и 2 место не займет
Ответить
forward33
1481788422
На поле надо доказывать, что вы сильнейшие, пока Спартак рулит, плюс 5 у них
Ответить
Главные новости
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
15
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
23:14
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+