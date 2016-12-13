Сафонов: «Дорогостоящих покупок ЦСКА не планирует»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями о возможных трансферах ЦСКА. По словам Сафонова, дорогостоящих покупок от армейцев ждать не стоит.

– У ЦСКА новый тренер. Ждать ли новых игроков?

– Васин, Витиньо – они новые или нет?

– Не вполне.

– Покупок, тем более дорогостоящих, по моей информации, этим клубом не планируется. Есть своя школа, она дает игроков. Им нужно дать шанс. Это позиция руководства. Есть свои люди в арендах, их тоже постепенно вернут.

– ЦСКА отказался от услуг Ласина Траоре. Его представитель утверждает в СМИ, что пристроит клиента в топ-5 европейских лиг.

– Господину Селюку из Барселоны лучше видно, куда можно трудоустроить игрока. Тут важно понимать то, что Траоре – нападающий. Они всем и всегда нужны.

– Есть информация, что Траоре окажется в итоге в «Локо», у Юрия Семина.

– Допустимый, но сложный вариант. Семину нужен форвард, который сможет регулярно забивать голы. С этим осенью были проблемы. Траоре игрок квалифицированный, но в ЦСКА не сложилось. Сложность тут – лимит на иностранцев. Да и просто так высокооплачиваемого футболиста сегодня в команду не взять. Надо кого-то из существующей обоймы для начала трудоустроить.