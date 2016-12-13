Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко не боится возможного бойкота Кубка конфедераций и ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что его не пугает возможный бойкот Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018. Он считает, что подобные акции никогда ни к чему не приводили. Также Мутко выразил уверенность, что российская антидопинговая система, вызывающая нарекание у международных спортивных организаций, будет успешно реформирована к 2018 году.

    «Я не боюсь. Я считаю, что бойкоты – это вообще непродуктивная вещь. В мире уже были бойкоты, они ни к чему не привели. Мы понимаем, что сегодня по олимпийскому движению скандал бьет очень серьезно, и не только потому, что обвиняется Россия, а потому что вся система допинг-контроля дает сбой. Поэтому, основываясь на российском допинговом скандале, МОК принял решение, и его поддержал Совет Европы, правительства, все-таки реформировать систему, сделать ее, я не хочу забегать вперед, и абсолютно уверен, что до 2018 года система должна быть реформирована, и здесь никаких вопросов не будет.

    У нас есть требования ФИФА, что мы должны сделать, в том числе и в допинг-контроле, мы так и делаем. Мы за чистый спорт, нам лжепобеды не нужны», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2016 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 25 декабря 2016, 05:05

      кто же в кремле за ним стоит?столько сделал гана Российскому спорту,и как с гуся вода.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 22 декабря 2016, 13:54

      Та чё ему бояться, мутки мутятся лавэха крутится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 21 декабря 2016, 13:05

      я все больше и больше удивляюсь, какой этот Мутко оптимист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 13 декабря 2016, 20:34

      МуДок ты по уши заврался не пора уже покинуть рфс ,чтоб не позорить Россию ,пока ты в рфс и у руля чюрбан черчесов то нам не в 17 и не 18 году не видать нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 13 декабря 2016, 20:29

      МуДок,а ты уже по уше забрался ,укрыть привет уже офис и не позволит Россию ты и твой друган черчес не приведете Россию к победам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:27

      Бесстрашный сука

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Фан666 24 декабря 2016, 23:18

      Бесстрашный,пока с Вовочкой делится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2016, 19:14

      А чего ему бояться, два кресла занимает и никому ни одного не отдаст. Главный
      чудак в правительстве РФ дал вице-чудаку замечания и предложения народа по
      футболу, а вице-чудак( он же президент РФС) передал их своим подчинённым и
      дальше для него спи-отдыхай.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 