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    Кононов: «Для российского футбола большая проблема – кумовство»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о главных проблемах в российском футболе. По его словам, в стране многое решают связи и знакомство.

    «Сейчас мы пытаемся и стараемся идти в ногу с европейским футболом в ногу, но не успеваем. Для России большая проблема – кумовство. Связи и знакомства решают порой многое. Руководители клубов не особо хотят персонал или главных тренеров, вместо того, чтобы менять некомпетентных людей. Футбол строится на мелочах. Если в клубе на каждой должности работают профессионалы, то результат работы не заставит себя ждать.

    Если выделять главные проблемы российского футбола, то это недостаточно подготовленные кадры, инфраструктура, а также система подготовки футболистов и система развития футбола в целом в стране», – заявил Кононов

    Источник: Спорт FM

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    13.12.2016 08:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 декабря 2016, 14:15

      А главный Кум - это Большой Рубель или лучше Доллар

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 13 декабря 2016, 12:00

      Кононов, к сожалению, прав, и особенно кумовство развито на более низком уровне спортивных школ и команд низших лиг...

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 13 декабря 2016, 11:56

      Это не только в футболе так, а футбол это лишь зеркало общества.
      Для начало бы как раз стоило инфраструктуру поднять.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 декабря 2016, 11:13

      ну так и есть. нет родственников то мальчик не пробьеться. а талантливый провалиться

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 13 декабря 2016, 11:04

      Открыл Америку! А где этого кумовства нет,то там большие деньги решают все!

      0
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      Рейтинг: +2993

      Валерий2705 13 декабря 2016, 10:27

      хоть статью напишите нормально, недосайт

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 декабря 2016, 10:02

      В этом есть доля правды...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2016, 09:00

      Главный Кум в Минске сидит.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > shinnik 13 декабря 2016, 09:12

      Генеральный кум по всем делам в РФ, а по футболу в частности, сидит в Москве.

      3
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