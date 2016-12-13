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    Саттон: «Баркли должен развиваться»

    Экс-нападающий «Селтика» Крис Саттон, ныне работающий на BBC Radio 5, считает, что полузащитник «Эвертона» Росс Баркли не должен снижать требований к себе.

    «Рональд Куман перестанет ставить Баркли в стартовый состав, если тот не будет показывать все, на что способен. Баркли не хватает постоянства. Он должен развиваться от матча к матчу, ведь тренер рассчитывает на максимальную сосредоточенность своих футболистов. Росс уже несколько лет сверкает своим талантом, но никогда не делал этого на постоянной основе», — уверен англичанин.

    23-летний Баркли принял участие в 13 матчах АПЛ в текущем сезоне, забив два гола.

    Источник: BBC

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    13.12.2016 01:43
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