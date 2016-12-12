Ибрагимович больше не доверит Погба пробивать штрафные удары

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообещал, что больше не доверить пробивать штрафные удары Полю Погба, который в матче с «Тоттенхэмом» угодил в штангу из выгодного положения.

«Перед ударом я сказал Погба: «Тебе лучше забить, потому что это последний штрафной, который я тебе отдаю». И он попал в каркас ворот», – прокомментировал Ибрагимович после матча.

Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0.