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    Ловчев: «Сегодняшний ЦСКА – не ровня Дзагоеву. Надо пробовать вариант с переездом в Европу»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном уходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в один из европейских клубов. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Рома».

    «Переход в «Эвертон», считаю, вероятен. Да, Алан долго не играл, но по последнему матчу с «Тоттенхэмом» именно его я его отметил. Потому что он и Акинфеев выделялись на фоне остальных, которые провели игру бездарно.

    Алан – хороший и умный игрок. Сегодняшний ЦСКА ему не ровня – без Игнашевича, Еременко... Поэтому надо смотреть. Думаю, Дзагоев может состояться в английском чемпионате. Это интересный вариант. Надо пробовать. К тому же это и для сборной полезно. Человек может играть в чемпионате, где каждый матч, как последний. А нам нужны люди с психологией победителей», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2016 21:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 12 декабря 2016, 15:18

      Какая нахрен Европа? Он при Газаеве был великолепным молодым атакующим полузащитником, который прекрасные голы забивал и передачи отдавал. Слуцкий же зачем-то превратил его в опорника, и естественно Алан половину своих качеств растерял. Если только Гончаренко не превратит его снова в плеймейкера. Сейчас ему не место в Европе.

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      Рейтинг: +105

      igorek25 12 декабря 2016, 13:23

      А кому из Спартака не место в клубе,г-н Ловчев, кто его перерос? ЦСКА за зимнее окно обязан создать боеспособный коллектив, а не распродать тех, кто составляет костяк команды.

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 12 декабря 2016, 08:05

      С психологией у нас конечно проблемы.Когда в последние раз наша сборная одерживала волевую победу?

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 декабря 2016, 23:53

      Человек может играть в чемпионате, где каждый матч, как последний. А нам нужны люди с психологией победителей», – сказал Ловчев.
      Черышев вот играет в Испании.... Черчесову не нужны с такой психологией)

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 декабря 2016, 22:49

      В какую ему АПЛ...Он хрустальный, в АПЛ его быстро сломают и все. Германия, Италия - было бы интересно на него там посмотреть.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 декабря 2016, 22:37

      честно говоря нет российского игрока, который мог бы достойно выступать в элитных клубах европы!!! только еще молодын игроки для которых футбол, это что-то высокое,а не толстосумы которым пох где сидеть за бабки

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      Рейтинг: +2113

      prtcs 11 декабря 2016, 21:56

      Пускай каждый решает так, как ему удобно и выгодно. Всем успехов и удачи.

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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 11 декабря 2016, 21:46

      Ещё один не признанный эксперт считает, что кто-то куда-то должен уйти. Интересно, за кукарекание бабло платят?

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > ilichkadr 11 декабря 2016, 22:26

      Не всем. Мне тоже не нравится Ловчев, но ему думаю платят.

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